شاهد..تركيب ساعة الميدان وسط مدينة طبرق

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وعضو المجلس عبدالكريم بوطابونة بإستلام ساعة الميدان التي ساهمت بها شركة الخليج العربي للنفط وتم تركيبها بميدان البلدية وسط المدينة.

وكان ذلك بحضور جمال غيضان مدير إدارة الخدمات ومراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون وبحضور عدد من المنسقين ورؤساء الأقسام وعدد من المهندسين من شركة الكهرباء ولفيف من المواطنين.

وقد قدم بوالخطابية شكره إلى شركة الخليج على هذه المساهمة وقدم شكره لشركة الكهرباء لتزويد الساعة بالتيار الكهربائي .