في استمرار لخرق إتفاق 5+5.. الدفاع التركية تدرب مسلحي الوفاق على عمليات القنص

ليبيا – أفادت وكالة “الأناضول “التركية اليوم الثلاثاء أن خبراء من الجيش التركي بواصلون أعطاء تدريبات متنوعة لأفراد من القوات الوفاق في إطار اتفاقية التعاون الِمبرمة بين الجانبين.

وزارة الدفاع التركية ذكرت في بيان لها أن عناصر ‏من مسلحي الوفاق تلقوا تدريبات حول تقنيات الدفاع عن القواعد العسكرية، وتبين الصور التي نشرتها الدفاع التركية بأن عناصرها يدربون مسلحي الوفاق على عمليات القنص عن بعد.

‏وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق.

‏وأكد البيان أن القوات المسلحة التركية ستواصل تدريباتها لمسلحي الوفاق حتى تتمكن من الوصول إلى المعايير الدولية ‏‏للجيوش حسب زعمهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية