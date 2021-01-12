البعثة ترحب بـ”اجتماع البريقة”.. وتحث على تشكيل حكومة موحدة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عُقد اليوم بين وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، ووكيل وزارة المالية في الحكومة الليبية والقائم بأعمال الوزارة امراجع غيث، في البريقة لتوحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.

وقالت البعثة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذا التعاون الليبي-الليبي “يعد مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة، تكون في وضع أفضل يُمكّنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال”.

وأشار البيان إلى أن توحيد وترشيد الميزانية الوطنية يعد “أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يُلبي احتياجات كافة الليبيين، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء”.

ولفتت البعثة إلى أهمية أن تتم صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية.

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