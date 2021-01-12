بلدية سرت تقدم هذه التوجيهات لعملاء المصارف

دعت بلدية سرت عملاء المصارف التجارية إلى اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحثت بلدية سرت المواطنين على ضرورة التقيد بلبس الكمامة عند التوجه للمصارف ومراعاة التباعد الجسدي في الطوابير داخل المصارف الاشتراك قدر الإمكان في التطبيقات الالكترونية المصرفية المتاحة لتسهيل الخدمات المصرفية والتقليل من المراجعات للمصارف مع تجنب المصافحة اليدوية أثناء التواجد في المصارف واصطحاب كحول التطهير إن أمكن

ووجهت بلدية سرت المواطنين مرتادي المصارف إلى البقاء في مسافات كافية أمام موظفي المصرف مؤكدة أنه يتوجب على إدارات المصارف رسم خطوط أرضية للتباعد عن شبابيك المراجعة والتقيد بالاحتياطات الاحترازية التي تعمل بها المصارف وفق اللوائح السارية بالخصوص وتجنب الازدحام غير المبرر عند فتح المصارف أبوابها .