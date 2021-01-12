لينو: اجتماع اللجنة الاستشارية في جنيف لتبادل الأفكار فقط

قال عضو اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي محمد لينو، إن الاجتماعات بين أعضاء اللجنة ستبدأ غدا الأربعاء في مدينة جنيف.

وأضاف لينو في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء سيتناول مشاورات ثنائية لتبادل الأفكار فقط.

وأشار إلى أن ما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع سيعرض على أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

يشار إلى أن اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي مستمرة في مناقشة المقترحات حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وستجتمع اللجنة الأحد القادم لمناقشة بقية المقترحات التي ستعرض عليها، ويتوقع أن تعرض المقترحات على اللجنة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، في العشرين من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.