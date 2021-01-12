العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا تفتتح مكتبها في زليتن

أقيم بمدينة زليتن بزاوية الشيخ المربي عبدالسلام الأسمر الفيتوري حفل افتتاح مكتب المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع ليبيا مكتب زليتن والملتقى الأول لخريجي الأزهر الشريف.

وافتتح الشيخ عبدالقادر معمر كندي الفيتوري الحفل بآيات من القرآن الكريم، كما ألقى فضيلة الشيخ علي أحمد اشميلة مدير المكتب كلمة ترحيبية بالحضور وأعضاء المنظمة الذين قدموا من شتى مناطق.

وأشاد الشيخ علي اشميله بالدور الذي قام به الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر مثنيًا علي دور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في تدريب الأئمة والخطباء والوعاظ وتفنيد الشبهات حول الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية ونشر الوسطية والاعتدال في ليبيا التي عانت ويلات التشدد والتطرف الفكري حتي وصل إلي التكفير وإحلال الدماء

ويأتي افتتاح هذا المكتب من أصل 13 مكتبًا موزعًا على أغلب مناطق ليبيا وسط ترحيب واسع من الأهالي والمجالس المحلية والاجتماعية، مثنيين على جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تنوير عقول الشباب والحد من انخراطهم في الجماعات التكفيرية والإرهابية.

ويعتبر هذا اللقاء الأول لخريجي الأزهر الشريف على مستوى مكتب زليتن وعددهم 105 إمام وخطيب وواعظ ومدرس للقرآن الكريم.

كما قدموا الشكر لفضيلة الشيخ أكرم فرج الجراري مدير فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا بالجهود المتواصلة ليلًا نهارًا حتي وصلت رسالة الأزهر الشريف أغلب مناطق ومدن وقرى ليبيا.