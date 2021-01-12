اوحيدة يدعو وزراء مالية الشرق والغرب للاهتمام بالجنوب الليبي

دعا عضو مجلس النواب مصباح اوحيده وزراء المالية في الشرق والغرب إلى الاهتمام بالجنوب الليبي.

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وقال اوحيده في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لقاء وزراء المالية شرقاً وغرباً نأمل ان يكون الجنوب الغائب حاضر في أرقامهم”.

وناقش وزيرا الخارجية والمالية في حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير مهام الوزارة بالحكومة الموقتة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء في البريقة الشأن الاقتصادي والمالي، وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي المالية والنقدية والتجارية، والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات وتم الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي، والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق، والعمل على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة، تمهيدا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.