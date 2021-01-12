بومطاري: ليبيا اليوم تتصدر أسوأ مستويات تصنيف الفساد

اقر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، الثلاثاء، بأن ليبيا تتصدر أسوأ مستويات التصنيف في مؤشرات الفساد .

وقال بومطاري، في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وطالعتها “ليبيا 24″، إن المال لوحده لن يخلق الاستقرار، وإنما كفاءة توظيفه وعدالة انفاقه هي من تحققه، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات لتحقيق الاستقرار، منها إعادة إعمار البشر والحجر، وتوفير مستوى مقبول من الخدمات، وإصلاح البنية التحتية.

وشدد بومطاري على ضرورة أن تتكاتف الجهود لبناء الديمقراطية بعد استشراء الفساد، وإلا أصبحت ليبيا استثناء، داعيا إلى التسامح

ونبذ الفرقة .

واختتم حديثه قائلا : ” التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام هو أول مظاهر الضعف” .

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