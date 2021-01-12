مدير أمن الجفارة يبحث هذه الموضوعات مع لجنة ضم المقاتلين

عقد مدير أمن الجفارة ورئيس لجنة ضم المقاتلين عميد عبدالناصر الطيف اليوم الثلاثاء اجتماعا بأعضاء اللجنة بحضور ضباط من مديرية أمن الجفارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الإجتماع الذي عقد بمقر معهد تدريب الشرطة العزيزية مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل داخل المعهد بعد تجهيزه وتحديد موعد للبدء فى أول دورة تدريبية به.

وعقب الإجتماع قام الحاضرون بجولة تفقدية على التجهيزات الأخيرة للمعهد وذلك للوقوف على العراقيل والمشاكل لإيجاد الحلول لها ومعالجتها قبل البدء العمل بالمعهد خلال الأيام القادمة .