وزير التعليم يستعرض أبرز مختنقات العملية التعليمية 

اطلع وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز، على أبرز مختنقات العملية التعليمية،و خطة ميزانية التحول للعام القادم، إلى جانب مشاريع صيانة المدارس والمشاريع المتعثرة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه بومريز بقاعة اجتماعات ديوان وزارة التعليم، بحضور كل من النائب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت وعميد البلدية المكلف ومراقب التربية والتعليم بالبلدية ومسؤولين آخرين.

وتم الاتفاق على أن ينسق رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم لعقد اجتماع موسع بحضور رؤساء الجامعات بمدينة البيضاء.

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