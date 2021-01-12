السويحلي: ‏الليبيون ينتظرون “علاوة العائلة وزيادة الدخول الضعيفة”

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي موقف البعثة الأممية لدى ليبيا من ملتقى الحوار السياسي.

وقال السويحلي في تغريدة على موقع “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، إن ‏الليبيين ينتظرون قرارات فورية كعلاوة العائلة وزيادة الدخول الضعيفة (تقاعد وأساسى ومن فى حكمها) التى تشمل الجميع أينما كانوا؛ بصرف النظر عن جهة إصدارها، وفق ادعائه.

وأضاف: “من يعانون الحياة يوميا لا يستطيعون تحمل ترف الانتظار حتى توزع الغنيمة (تشكيل سلطة تنفيذية جديدة)، مع تفهمي لحساسية موقف البعثة”، على حد زعمه.

وجاء ذلك في رد السويحلي على بيان ترحيب البعثة الأممية بالاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بين وزير مالية الوفاق فرج بومطاري ونظيره بالحكومة الليبية إمراجع غيث في البريقة لتوحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.