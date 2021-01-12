عبدالعزيز: السراج يبرم صفقة جديدة لتقاسم السلطة مع حفتر برعاية إيطالية

قال عضو المؤتمر العام المنتهيه ولايته محمود عبد العزيز، الثلاثاء، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في إيطاليا لعقد صفقات في المستقبل بخصوص من سيحكم ليبيا وتقسيم السلطة .

وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أن السراج لديه آمال بأن يكون رئيس المجلس الرئاسي، وهو مادفعه للذهاب إلى إيطاليا وقابل العديد من الشخصيات، لاتمام صفقة تقسيم السلطة، مبينا أن السراج أرسل لحفتر أن يرشح أحدًا لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا أن عقيلة صالح لم يعجبه الطرح؛ لأنه لديه أمل أن يكون رئيس المجلس الرئاسي .

وأشار إلى أن المسؤولين يقومون بزيارات من دولة إلى أخرى لتقاسم السلطة، في حين أن البلاد تعاني من أزمة فساد في جميع المجالات خاصة قطاع الصحة، لافتا إلى أن المواطن وصل إلى الحصول على الدواء من خلال التبرعات في ظل انشغال حكومته بتقاسم السلطة .

وأعرب عبد العزيز عن انزعاجه مما تشهده البلاد من ثنائية الألم المستمر للوطن والمواطن والاستهتار المستمر لدى المسؤولين، قائلا إن المرحلة التي تمر بها ليبيا من الفساد غير مسبوقة؛ حيث المال العام أصبح حيلة مستباحة لكل من يستطيع الوصول له، متمنيًا أن يتخلص الوطن من هولاء المفسدين، خاصة مع استمرار الصراع السياسي.

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