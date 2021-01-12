نورلاند: “استشارية الملتقى” أمام فرصة لتشكيل حكومة جديدة

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن لدى اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي فرصة للاتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة وتمهيد الطريق للانتخابات.

وقال نورلاند بتصريح نشرته السفارة في حسابها الرسمي في “تويتر”، “أتمنى لأعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي التوفيق في اجتماعهم هذا الأسبوع في جنيف والذي يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية”.

وأضاف نورلاند أن أعضاء اللجنة لديهم القدرة على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية.

وتابع السفير أن اللجنة لديها “الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يمكن أن تُمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام، كما لديها التفويض لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير. غير أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد”.

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