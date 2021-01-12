اموكا لـ”كاجمان”: مراكز علاج السرطان تحتاج إلى أدوية بشكل عاجل

طلب مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الحسين رمضان كاموكا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوفير الأدوية اللازمة بشكل عاجل خلال العام وذلك للنقص الشديد لهذه الأدوية.
وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع عبد السلام مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان.
وأضاف البيان أن الاجتماع بحث خطة عمل البرنامج لعام 2021 وأهم العراقيل، وتذليل الصعاب التي تواجه مراكز علاج السرطان الموجودة في ليبيا، وهي كل من مركز: طرابلس، بنغازي، مصراتة، سبها، صبراتة.
وطالب مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بإعداد منظومة بيانات لحصر مرضى الأورام بشتى أنواعها بالكامل بإعداد استبيان لتسجيل الحالات ومن ضمن خطة البرنامج العمل على الكشف المبكر لمرضى الأورام، وذلك لتسهيل عملية علاجها بالداخل.
وأشار الحسين إلى أن يوم 4 فبراير المقبل سيكون يوما عالميا لمكافحة السرطان وسيمثل فرصة لاستغلال هذه المناسبة للتعريف بالبرنامج الوطني لمرضى السرطان.
وتابع البيان: “حث كاجمان على إعداد وتدريب الكوادر الفنية العاملة بهذا البرنامج لإعداد خطة وطنية مع الأجهزة التابعة للوزارة لتحسين النظام الصحي والعمل على إعداد كوادر فنية لتشغيل هذه المراكز”.
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