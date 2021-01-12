اموكا لـ”كاجمان”: مراكز علاج السرطان تحتاج إلى أدوية بشكل عاجل

طلب مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الحسين رمضان كاموكا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوفير الأدوية اللازمة بشكل عاجل خلال العام وذلك للنقص الشديد لهذه الأدوية.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع عبد السلام مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث خطة عمل البرنامج لعام 2021 وأهم العراقيل، وتذليل الصعاب التي تواجه مراكز علاج السرطان الموجودة في ليبيا، وهي كل من مركز: طرابلس، بنغازي، مصراتة، سبها، صبراتة.

وطالب مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بإعداد منظومة بيانات لحصر مرضى الأورام بشتى أنواعها بالكامل بإعداد استبيان لتسجيل الحالات ومن ضمن خطة البرنامج العمل على الكشف المبكر لمرضى الأورام، وذلك لتسهيل عملية علاجها بالداخل.

وأشار الحسين إلى أن يوم 4 فبراير المقبل سيكون يوما عالميا لمكافحة السرطان وسيمثل فرصة لاستغلال هذه المناسبة للتعريف بالبرنامج الوطني لمرضى السرطان.

وتابع البيان: “حث كاجمان على إعداد وتدريب الكوادر الفنية العاملة بهذا البرنامج لإعداد خطة وطنية مع الأجهزة التابعة للوزارة لتحسين النظام الصحي والعمل على إعداد كوادر فنية لتشغيل هذه المراكز”.