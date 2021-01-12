نورلاند يدعو اللجنة الاستشارية لوضع تطلعات الليبيين «فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية»

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، قدرة أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي على «وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية» خلال اجتماعهم هذا الأسبوع في جنيف.

وقال نورلاند في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام»، مضيفا: «لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير».

وفي وقت تمنى السفير الأميركي التوفيق لأعضاء اللجنة الاستشارية خلال اجتماعهم المقبل، الذي وصفه بأنه «يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية»، أكد «أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك (استعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير) لن تدوم إلى الأبد».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا