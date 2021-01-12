4 تنظيمات سياسية تحذر من عرقلة الإخوان للانتخابات بحجة الدستور

أصدرت 4 تنظيمات سياسية بيانا بشأن القاعدة الدستورية لانتخابات الـ24 من ديسمبر، التنظيمات الأربعة المتمثلة في الحراك الوطني الليبي وتكتل إحياء ليبيا والتكتل المدني الديموقراطي وتيار شباب الوسط، أكدت في بيانها أن البحث عن قاعدة دستورية لتلك الانتخابات أمر محسوم أصلا ولا يحتاج إلى فتح باب جديد للجدل.
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قناة ليبيا
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