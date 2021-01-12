الميهوب: تركيا أمدت الجماعات المسلحة في دول جوار ليبيا بالسلاح

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب انتقال جزء من السلاح التركي الذي نقلته أنقرة إلى ليبيا، للجماعات المسلحة التي تنشط في بعض دول الجوار.

وقال الميهوب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن ما أرسلته، ولا تزال ترسله تركيا إلى مليشيات حكومة الوفاق، من سلاح وذخيرة، هو بدرجة من الضخامة، بحيث يصعب معها التصديق بأنه قد تم استخدامه خلال الفترة الماضية.

ولم يستبعد الميهوب في تصريحه أن يكون جزء من هذا السلاح قد انتقل بالفعل لجماعات إرهابية، تنشط في دول الجوار الأفريقي المعروفة بكونها مواقع نفوذ تقليدي لفرنسا.