المشير حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك»

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، الثلاثاء، وفدًا من مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك» في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان، إن مشايخ وأعيان قبيلة «الكواديك» عبروا عن «كامل امتنانهم لجهود القيادة العامة في بناء أركان القوات المسلحة المختلفة (….)»، مؤكدين «تأييدهم الكامل لجهود القيادة العامة لإحلال السلام في البلاد».

– حفتر يظهر في أحد مقاهي بنغازي

وأشار البيان إلى تأكيد المشايخ والأعيان «موقفهم الداعم للجيش الوطني في أي حرب قد يخوضها للدفاع عن الوطن»، فيما أثنى المشير حفتر على «دور قبيلة الكواديك، ودعمهم المستمر للقوات المسلحة (…) لاستعادة سيادة الوطن على كامل أراضيه».

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