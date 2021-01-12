«العالمية لخريجي الأزهر» فرع ليبيا تفتتح مكتبها في زليتن

أقيم اليوم الثلاثاء حفل افتتاح مكتب المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع ليبيا مكتب زليتن والملتقى الأول لخريجي الأزهر الشريف.

وافتتح المكتب بمدينة زليتن بزاوية الشيخ المربي عبدالسلام الأسمر الفيتوري.

وافتتح الشيخ عبدالقادر معمر كندي الفيتوري الحفل بآيات من القرآن الكريم، كما ألقى فضيلة الشيخ علي أحمد اشميلة مدير المكتب كلمة ترحيبية بالحضور، وأعضاء المنظمة الذين قدموا من شتى مناطق.

وأشاد الشيخ علي اشميله بالدور الذي قام به الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر مثنيًا علي دور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في تدريب الأئمة والخطباء والوعاظ وتفنيد الشبهات حول الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية ونشر الوسطية والاعتدال في ليبيا التي عانت ويلات التشدد والتطرف الفكري حتي وصل إلي التكفير وإحلال الدماء.