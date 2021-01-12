بمساعدة شركة “روز بارتنز”.. باشاغا يعلن إنشاء “الغرفة الأمنية العليا”

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، على ضرورة إنشاء ما أسماها “الغرفة الأمنية العليا” التي سيتم افتتاحها رسميًا في السابع عشر من يناير الجاري، باعتبارها قيادة وطنية وتنسيق إقليمي وتنفيذ محلي .

وذكر المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، أن باشاغا اجتمع اليوم الثلاثاء مع عدد من مسؤولي شركة “روز بارتنز” المحدودة بحضور مساعد وكيل وزارته للشؤن الأمنية وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات، واستمع إلى شروح وافية من خلال عرض مرئي قدمه مسؤولو الشركة عن الغرض من تأسيس هذه الغرفة والتي من أولوياتها تنفيذ مهام وزارة الداخلية وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية.

وزعم مسؤولو شركة روز، وفقا للبيان، أن “الغرفة الأمنية العليا” ستُمكن باشاغا من ممارسة مهام الحوكمة بالنيابة عن حكومة الوفاق ومحاسبة كافة مكونات الوزارة.

وأشاروا إلى أن إنشاء غرف أمنية في المناطق التابعة لداخلية الوفاق، ما يسهل التواصل بين جميع مكونات الوزارة والعمل في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.