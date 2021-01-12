اجتماع أمني في صبراتة استعدادا ليوم الاقتراع

استعدادا ليوم الاقتراع لانتخابات بلدية صبراتة التي حددت موعدها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السبت المقبل، عقدت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي صبراتة صباح اليوم اجتماعا مع اللجنة الأمنية المكلفة بحماية الانتخابات ومديرية الأمن في المدينة.

واستعرض الاجتماع طرق وخطط تأمين العملية الانتخابية وفق القوانين المنصوص عليها، وتحديد اختصاصات ومهام رجال الأمن داخل مراكز الاقتراع بالبلدية.

هذا ويبلغ عدد الناخبين في صبراتة 23 ألفا و135، موزعين على 22 مركزا انتخابيا و65ن محطة اقتراع.

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