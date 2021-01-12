بمناسبة رأس السنة الأمازيغية .. أمازيغ ليبيا يحيون عامهم الجديد 2971

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المجلس البلدي نالوت أن يوم الأربعاء 2971/1/1 الموافق للثالث عشر من يناير الجاري، يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية .

المجلس أشار إلى أن العطلة ستكون لكافة المؤسسات والهيئات العامة العاملة داخل بلدية نالوت على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية .

في كل سنة جديدة من العام الأمازيغي، تعلن المدارس الواقعة في المناطق الأمازيغية عطلة رسمية، لإعطاء الفرصة للاحتفال وتبادل التهاني والزيارات وطبخ بعض الأكلات الاحتفالية، ويقدم الأمازيغ التهنئة لبعضهم البعض في هذه المناسبة بعبارة “أسوُقّاس أمقَاز” والتي تعني “سنة سعيدة أو مباركة”.

وفي ليلة رأس السنة الأمازيغية، يجهز الأهالي كل عام وجبة رئيسية تسمى بـ “تميغطال تيرشمين”، و التي تتناول مع تيسفّار “قرقوش”، وأحيانًا مع كتف الخروف وبيضات بعدد فردي.. كما توضع فيها نواة التمر لجلب الحظ، وفق دراسات حول الثقافة الأمازيغية.

وينتشر الأمازيغ الليبيون في عدة مناطق أكثرهم في عدد من مناطق الجبل والساحل ، تحديداً في مدن يفرن و نالوت وجادو وزوارة وغدامس وكاباو والقلعة وغات والحرابة وأوجلة وأوباري.

كما يقطن في مناطق الجنوب أمازيغ الطوارق ، ويمتد وجودهم في الصحراء الكبرى بجنوب البلاد.

وينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، ما جعلها تُعرف باسم “السنة الفلاحية”.

ويرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي “شاشناق” على الفرعون المصري “رمسيس الثاني” في مصر في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ.

ويحتفي الأمازيغ بقدوم السنة الجديدة، بطقوس مختلفة في اللباس، والطبخ، والزراعة وتثبيت أواصر العلاقات الاجتماعية بالزيارات العائلية، استجابة لمغزى ينيار، الذي يجمع شمل أمازيغ المغرب الكبير.