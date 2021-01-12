الجزائر وجنوب أفريقيا تبحثان آلية “إسكات البنادق” في ليبيا و4 مناطق آخرى

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، العلاقات الثنائية بين البلدين و القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية، وذلك في إطار رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي .

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، إن الجزائر وجنوب أفريقيا اتفقتا على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمواقف الدولتين تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتوترات التي تشهدها بعض المناطق في القارة الأفريقية، مبينة أن الاتفاق جرى خلال زيارة بوقدوم، إلى بريتوريا ولقائه وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا، ناليدي باندور .

ولفتت إلى أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات في بؤر التوتر الرئيسية في القارة، بما في ذلك الأوضاع السائدة في ليبيا والصحراء الغربية ومالي ومنطقة الساحل والوسط والقرن الأفريقي، وأكد الوزيران أنه يجب مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الرئيسية والنبيلة للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى “إسكات البنادق” و “جعل أفريقيا قارة آمنة ومزدهرة”.

وتتولى جنوب أفريقيا قيادة الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي، كما أنها مثلت القارة الأفريقية بنجاح عندما كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن في الفترة (2019-2020) ودافعت عن مصالحها ودعمت القضايا العادلة”.

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