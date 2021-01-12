الرمرام وتيراب يبحثان أزمة الأسر المشتركة بين السودان وليبيا

بحث القنصل العام الليبي لدي السودان، محمد علي الرمرام، الثلاثاء، مع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، مسألة الغرامات التي قررتها السلطات السودانية على الأسر المشتركة بين السودان وليبيا والرسوم المقررة على الطلاب الليبيين في السودان على مبدأ التعامل بالمثل.

ووعد تيراب بمناقشة الملفين مع الجهات ذات الصلة من أجل إيجاد حلول لتلك المشكلة، موكدا أن جهاز المغتربين حريص بعد حدوث التغيير على حل كافة القضايا المتعلقة بالشركاء مع الجهات ذات الصلة.

ولفت تيراب إلى أن جهاز المغتربين سيولي هاتين القضيتين اهتماما خاصا وسيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

من الجدير بالذكر أن الجانبين قد تناولا القضيتين خلال الفترة السابقة دون التوصل إلى نتائج إيجابية.

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