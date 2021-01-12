المشير حفتر يستقبل وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة الكواديك

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة الكواديك في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وبحسب بيان صدر عن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر مشائخ وأعيان القبيلة عن كامل امتنانهم لجهود القيادة العامة في بناء أركان القوات المسلحة المختلفة باعتبارها درع الوطن وطوق نجاته.

وأكد مشائخ وأعيان القبيلة تأييدهم الكامل لكل الجهود التي سعت لها القيادة العامة لإحلال السلام في البلاد إضافةً لتأكيدهم على موقفهم الداعم للجيش الوطني في أي حرب قد يخوضها للدفاع عن الوطن.

ومن جانبه، أثنى القائد العام المشير خليفة حفتر على دور قبيلة الكواديك ودعمهم المُستمر للقوات المُسلحة منذ بداية ملحمتها التاريخية لإستعادة سيادة الوطن على كامل آراضيه .