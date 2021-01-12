في حدث استثنائي.. بومطاري وغيث على طاولة واحدة

التقى وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، مع وكيل وزارة المالية في الحكومة الليبية امراجع غيث، في اجتماع هو الأول منذ الانقسام السياسي قبل سبع سنوات، بحثا فيه إمكانية إعداد ميزانية موحدة في الفترة المقبلة استعدادا لعرضها واعتمادها من حكومة الوحدة الوطنية مستقبلا.

وتطرق وفدا حكومتي الوفاق والليبية خلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء في مدينة البريقة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي علي الحبري، ونائب المحافظ، للملف الاقتصادي والمالي للدولة لتعزيز السياسات النقدية والتجارية والمالية، فيما تم الاتفاق على تحديد شكل وحجم الإنفاق في الحكومتين إلى جانب اتفاقهم على إعداد ميزانية موحدة.

من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع، وقالت البعثة في بيان، إن هذا التعاون الليبي-الليبي “يعد مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة، تكون في وضع أفضل يُمكّنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال”.

وأشارت البعثة إلى أن توحيد وترشيد الميزانية الوطنية يعد “أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يُلبي احتياجات كافة الليبيين، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، ويلبي الحاجة المُلحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء”.

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