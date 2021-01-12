تطورات الوضع الليبي محور لقاء معيتيق ودي مايو في روما

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة روما.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الحوار السياسي الليبي والجهود المبذولة من الجانب الإيطالي لضمان نجاحه من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية تقود إلى استقرار البلاد، وذلك وفقاً لتدوينة معيتيق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

معيتيق وأكد على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا في عديد المجالات لاسيما اتفاقية الطريق الساحلي رأس أجدير – مصراتة، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والإيطالية .

وفي ذات الشأن، قال بيان للخارجية الإيطالية أن “الوزير دي مايو أكد دعم إيطاليا الكامل لعمليات الحوار بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، ولا سيما في منتدى الحوار السياسي الليبي، بهدف إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021″، كما “سلط الوزير الضوء على الحاجة إلى تسريع الحوار السياسي من خلال نهج شامل وبناء من جانب الفاعلين المعنيين، بهدف توحيد مؤسسات الدولة”.

وقال بيان (فارنيزينا) إنه “في معرض تأكيده على الضرورة الملحة لتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، أكد الوزير دي مايو أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يتم تنفيذه دون تردد، تماشياً مع ما تقرر في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. بدءا بإعادة فتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب”.

كما شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية “مرة أخرى على معارضة إيطاليا الشديدة لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في ليبيا”. وأختتم معرباً عن “الأمل باستمرار عملية إعادة توحيد المؤسسات المالية الليبية.

كما أكد اهتمام إيطاليا بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية “من خلال اللجنة الاقتصادية الليبية الإيطالية المشتركة”، وكذلك الأمن والهجرة، مع مراجعة المذكرة الثنائية لعام 2017”.