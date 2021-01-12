«معيتيق» لـ« دي مايو»: نطالبكم بسرعة تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين «الوفاق» وروما

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، اجتمع ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الخارجية “لويجي دي مايو”.

وزعمت وسائل الإعلام، أن”لويجي دي مايو” رحب بزيارة معيتيق لإيطاليا، والتي تؤكد عمق علاقات التعاون بين البلدين ورغبة بلاده تطويرها في جميع المجالات .

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية، بالحوار السياسي الليبي والجهود المبذولة من الجانب الإيطالي لضمان نجاحه من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية تقود إلى استقرار البلاد، على حد زعم وسائل الإعلام، نقلا عن بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وادعى البيان، أنه تم التأكيد على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا في عديد المجالات لاسيما اتفاقية الطريق الساحلي” رأس أجدير – مصراتة”، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والإيطالية.