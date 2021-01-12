محمد بعيو: توحيد الميزانية خطوة كبيرة إلى الأمام.. ومتفائلون بقرب انتصار الوئام واندحار الخصام

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام:” إن 2021 عام السلام بإذن الله، توحيد الميزانية العامة بعد سنوات الانقسام خطوة كبيرة إلى الأمام”.

وأضاف محمد بعيو، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نحن الوطنيون متفائلون بقرب انتصار الوئام واندحار الخصام”.

وكان محمد بعيو، قال في وقت سابق، أنه لن يعرف مدى الفساد والظلم الذي ينخر في مؤسسات الدولة، سوى من يعمل في وظيفة قيادية.

وتابع بعيو:” مهما كنت تعرف فلن تعرف حقيقة حجم الفساد والظلم والسوس الذي ينخر مؤسسات دولتنا المعطوبة المنكوبة، إلاّ حين تعمل في وظيفة قيادية”.

وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام:” الإدارة تحتاج الخبرة والإرادة”.