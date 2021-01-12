نورلاند : اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار لديها فرصة للاتفاق

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات.

السفير الأمريكي قال في سلسلة تغريدات للسفارة بموقع تويتر أتمنى لأعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي التوفيق في اجتماعهم هذا الأسبوع في جنيف والذي يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية .

وأضاف “لدى أعضاء اللجنة القدرة على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية”.

وبين السفير الأمريكي أن أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام كما لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير غير أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد.