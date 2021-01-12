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نورلاند : اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار لديها فرصة للاتفاق

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات.

السفير الأمريكي قال في سلسلة تغريدات للسفارة بموقع تويتر أتمنى لأعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي التوفيق في اجتماعهم هذا الأسبوع في جنيف والذي يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية .

وأضاف “لدى أعضاء اللجنة القدرة على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية”.

وبين السفير الأمريكي أن أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام كما لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير غير أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد.

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  • بالنسبة للسفير الامريكي مرحب به في ليبيا – لكن باعتبار ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر نفسها بلاد الحريات والثقافة والعلم – لكن على المستوى العام للمعرفة العالمية يبدوا حال امريكا مزري هذه السنوات الاخيرة حتى الأمريكيين انفسهم داخل إمريكا وخارجها ليسوا مرتاحين وتعبت انفسهم وعاءلاتهم ومجتمعهم من الحروب التي تشنها امريكا هنا وهناك –
    عشت في امريكا سنوات الثمانيات واواءل التسعينات كمرافق لأخي في جامعة فيرجينيا وكان وضعها أفضل بكثير مما هي عليه الان –
    كانت جميع الأعراق في امريكا متساوون في الحقوق بين اللاتينيين والأفريقيين من أصل أمريكي والآسيويين من أصول أمريكية والبيض والأوروبيين – وكانوا مجتمع متعاون ولا توكد اي ضغوطات إطلاقا في الحياة هناك في تلك الفترة ، بل كانت هناك مشاركات وزيارات عاءلية من جميع الثقافات وفي الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية والأساتذة والمفكرين وكذاك في الاسواق والأماكن العامة – حتى المراكز الحكومية والثقافية والفنية والأمنية والدوبلوماسية –
    اما ما حدث في نهاية التسعينات وبداية الألفية حتى يومنا هذا لم تنعم امريكا بالراحة او لم تحدث فيها اي تطورات داخلية او خارجية انما اصبحتً امريكا مثل الكابوس وداءما تصنع أعداء لنفسها –
    وهذا الشيء يؤثر حتى على حياة المواطنين هناك بشكل سلبي ويقلص من مشاركاتهم حيث ان امريكا تتكون من العديد من الأعراق الذين ساهموا في بناءها سواء ثقافيا او علميا او تكنولوجيا او صناعيا او فنيا –
    وهذا الشيء لا تستطيع امريكا انكاره الا اذا اثرث عليهم قوى اخرى تحاول عزل الأعراق الاخرى في تنمية المجتمعات العدالة والمساواة الاجتماعية والثقافية والدوبلوماسية لصنع السلام العالمي الذي تطمح اليه امريكا ومعالجة الأخطاء أفضل من الاستمرار فيها ز وهذا الشيء الوحيد الذي يصنع السلام والتعامل مع التبادل العلمي بين الدول الاخرى . أفضل من صنع الدمار والثلوث البيءي والمعرفي الذي اصاب معظم الدول الاخرى وضحاياه هم الأبرياء والباحثين عن مستقبل أفضل .

    بعض مللتقيات هواة معرض السيارات الامريكية السنوي في العاصمة” طرابلس ليبيا ”في الفترات الماضية –—- V

    youtube.com/watch?v=ECkul47dRPk
    youtube.com/watch?v=rQ8ovWGqW_k
    youtube.com/watch?v=OWx39nUmYBU
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