“صنع الله” لـ”نائب غات”: بمجرد حصولنا على الميزانية المطلوبة سندعم أهلنا في الجنوب

التقى رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، عضو مجلس النواب عن غات صالح همّة، وذلك بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان “صنع الله”، يأتي هذا اللقاء في إطار استكمال اللقاءات السابقة مع البلديات والمسؤولين المحليين بمناطق فزان، حيث تم خلال اللقاء تباحث دعم المؤسسة للجنوب، بالاحتياجات الملحّة .

وذكر بيان “صنع الله” أنه تمت مناقشة إنشاء وحدة لاستخلاص الغاز بحقل الشرارة النفطي الذي قامت المؤسسة بدراسته وتعجز عن تمويله بما يخصص لها من ميزانيات أو مساهمات من الشركاء الأجانب، حيث يعتبر هذا المشروع هو الحل النهائي والناجع لتوفير منتج غاز الطهي بكافة مناطق الجنوب بشكل نهائي مستدام.

وأكد “صنع الله” زاعما بقوله: “نطمئن أهلنا بالجنوب الحبيب، بأنه فور حصول المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانيات المطلوبة والتي تحتاجها لتنفيذ المشاريع الحيوية التي ستدعم الاقتصاد الوطني على المدى القصير والبعيد، وانجاز عمليات الصيانة اللازمة بمختلف حقول شركاتها مما سيساهم في زيادة معدلات الإنتاج، والأهم من ذلك هو تقديم الدعم للمناطق المجاورة لعملياتنا، وفي مقدمتها مساعدة أهلنا في الجنوب الليبي”. بحسب بيانه.