مندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو: الشعوب التي تهمل تراثها تخسر هويتها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف مندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو حافظ الولدة، مطالبة هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق بإخلاء مبنى المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية خلال أيام، بالخطير جدًا.

الولدة ذكر – في تصريحات تلفزيونية – أن الخطورة تكمن في نقل المواد الضخمة والمحفوظة، الأمر الذي سيشكل خطورة أيضًا على ذاكرة الليبيين، مُشددًا على وجوب وضع برنامج لذاكرة ليبية واضحة.

وشدد على أن الشعوب التي تهمل تراثها تسير لإفقار ذاكرتها وخسارة هويتها وتعرض وجودها لعوامل الزوال، لافتًا إلى أهمية تعزيز الرؤية في هذا المجال وإلى أن ليبيا بها تراث وثائقي رائع معترف به .

واعتبر أن الثورة الرقمية تعد فرصة جديدة للوصول لنشر المعرفة، مُقترحًا تعزيز برامج ذاكرة لليبيا عبر تشكيل وإقامة أنشطة وطنية تعزز ثقافة التراث الوثائقي والرقمي.

وأكد على أن خسارة ذلك التراث لا يمكن تعويضه، بل لابد من وجوب صيانته والحفاظ على المخزونات، رغم أن هذا العمل يحتاج إلى جهد ودعم شعبي.

وبشأن دور منظمة اليونسكو، أوضح أنها لا تتدخل من تلقاء نفسها، مؤكدًا أنه من الضروري أن تقدم وزارة التعليم بحكومة الوفاق، طلبًا لها عن طريق اللجنة الوطنية، التي بدورها ترسله إلى المندوبية الليبية في اليونسكو لتقوم بدورها هناك.

واختتم أنه لابد من تقديم تقرير كامل لليونسكو عن المشكلة ومقترحات الحلول، لأن دورها أن تجعل المركز تحت الحماية الدولية، وأن تجد خبراء يساعدوا في إيجاد حلول، مستبعدًا أن ترسل اليونسكو وفدًا في الوقت الحالي.