بن تاهية: نأمل في 2021 تنظيم الانتخابات بـ 30 بلدية

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، إن الانتخابات تواجه تحديات مختلفة، مضيفا أنها تتم في ظروف استثنائية.

وأكد بن تاهية في تصريحات صحفية، أن عملية تنظيم الانتخابات لم تكن سهلة، موضحا أن العملية واجهتها تحديات مختلفة بدءاً من الأوضاع الأمنية وجائحة كورونا مروراً بشح الموارد المالية وانتهاءً بالانقسام.

وأضاف بن تاهية أنه خلال الحرب تعرض أكبر مخازن الدعم اللوجيستي في طرابلس للقصف ودمرت 70% من محتوياته، لافتا إلى أنه بعد اتصالات مكثفة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وعبر منح قدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا تم توفير المواد الفنية الخاصة بعمليات الانتخاب إلى جانب تدريب القدرات البشرية.

وتابع بن تاهية أن اللجنة المركزية تطمح خلال عام 2021 إلى تنظيم الانتخابات في 30 بلدية.

وأوضح بن تاهية أنه تم وضع خطة توحيد عمل اللجنة المركزية مع نظيرتها في الشرق، مبينا أنه عندما ينتهي الانقسام وتوحد الحكومة في البلاد ستكون اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات في معظم أنحاء ليبيا.

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