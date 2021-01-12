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« الفار وأغنيوة وقدور و الضاوي » .. الأفاعي المستهدف صيدها في عملية «باشاغا»

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت مصادر صحفية، عن الكتائب والمليشيات المُستهدفة بـعملية “صيد الأفاعي” التي ستطلقها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة .

وأوضحت المصادر، أن ماتسمى بـ” قوة الردع والتدخل المشتركة بأبوسليم”، التي يقودها عبدالغني الككلي “أغنيوة” ، وما تعرف بـ”كتيبة النواصي”، وآمرها المدعو مصطفى قدور، مُستهدفتيْن في هذه العملية بالدرجة الأولى، وهما كتيبتان مصنفتان، حسب داخلية الوفاق، بـ”مجموعات مُسلحة خارجة عن القانون”.

وبحسب المصادر، فإن العملية تستهدف أيضًا، مليشيات مدينة الزاوية، ومنها ما تسمى بـ” قوة الإسناد الأمني الأولى”، وآمرها  المدعو محمد سالم بحرون الملقّب بـ “الفار”، والمطلوب لدى النائب العام في طرابلس .

وكانت داخلية الوفاق، قد طلبت في ديسمبر 2019، من مديرية أمن الزاوية، إعادة تشكيل القوّة، في إشارة إلى رفضها للانتهاكات التي يقوم بها ” الفار”، خاصة في حادثة القبض على اللواء طيار عامر الجقم. وأضافت المصادر، أنه بالإضافة إلى ما تسمى بـ” الردع بأبوسليم و النواصي وفرقة الإسناد الأولى”، ستتضمن العملية استهداف ما تعرف بـ”الكتيبة 55″، التي يقودها المدعو مُعمّر الضاوي في منطقة ورشفانة.. حسب المصادر .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • صراح الافاعى بين مليشيات باشاغا ومليشيات السراج يؤكد ان قرار المشير بالانسحاب من طرابلس وجعل المليشيات الارهابية تصفى بعضعا افضل من البقاء وتوحد كل المليشيات ضد الجيش الوطنى اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بيتهم سالمين فمن ينتصر فى صراع الافاعى سيقابل الجيش الوطنى فى النهائى !!!

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