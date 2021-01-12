الميهوب: لا استبعد تسرب السلاح التركي المرسل للوفاق إلى الإرهابيين في أفريقيا

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن ما أرسلته ولا مازال ترسله تركيا إلى قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة من سلاح وذخيرة هو بدرجة من الضخامة بحيث يصعب معها التصديق بأنه قد تم استخدامه خلال الفترة الماضية.

وأوضح الميهوب في تصريحات صحفية، أنه لا يستبعد أن يكون جزء من هذا السلاح قد انتقل بالفعل لجماعات إرهابية تنشط في دول الجوار الأفريقي المعروفة بكونها مواقع نفوذ تقليدي لفرنسا.

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت في تقرير سابق لها كمية السلاح في ليبيا بنحو 29 مليون قطعة سلاح غير خاضعة للرقابة تمتلك الميليشيات المسلحة جزءا منها بينما الباقي يوجد في حوزة مواطنين عاديين.

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