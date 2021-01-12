بحيح: أعضاء الهيئة التأسيسية هم المعرقلون الحقيقيون لمشروع الدستور

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح، إن بعض أعضاء الهيئة يساومون، لذلك وصلت الهيئة لطريق مسدود في الجلسات العامة، مشددة على ضرورة عدم التعويل على أعضاء الهيئة .

وطالبت بحيح، في تصريح صحفي، كل من يهتم بمستقبل ليبيا والليبيين والأجيال القادمة بالبحث عن وسيلة أخرى للخروج من عنق الزجاجة، فمن عرقل المسار في ليبيا هم أعضاء الهيئة التأسيسية، مشيرةً إلى أنه تم رفض مقترح تقسيم الأعضاء لثلاث مجموعات مناطقية لاحتمالية أن يؤدي المقترح إلى الضغط نحو دولة فيدرالية وتقسيم.

وأوضحت بحيح، أن الخلافات بدأت تظهر في مسألة مكاسب محققة لجهات معينة ولمدينة معينة وهي طرابلس، وليس كرهًا فيها، فالمسودة تعزز فكرة المركزية، مبينة أن الجهوية التي رأتها في المنطقة الغربية لم تراها في المنطقة الشرقية، فقد كانت قاتلة داخل الهيئة .

وأضافت أن الهيئة التأسيسية أول ما ولدت كانت عبارة عن صندوق أسود فلا أحد يعلم عنها شيئًا، معتبرةً أنه منذ عام 2016 بدأ اختراق الهيئة وتم اختطافها .

وأشارت بحيح إلى أن الهيئة التأسيسية لديها كافة المستندات ومجلس النواب لديه ما وصله من الهيئة من مستندات، إن كان إخطارًا أو إحالة، منوهة أن هناك إجراءات قانونية لم تستكمل، من بينها الإحالة وتوقيع الأعضاء على مشروع الدستور، وبالرجوع للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي فإنه ينص على الإحالة وليس الإخطار تابعت أنه بعض أعضاء الهيئة قرروا ألّا يتم إحالة المشروع للنواب وإنما يتم إخطار الجهات كافة، مجلس النواب ومايسمى بمجلس الدولة و حكومة الوفاق غير المعتمدة والحكومة المؤقتة والعليا للانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24