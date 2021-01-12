نعوم: تركيا جعلت ليبيا معبرا لانتقال المتطرفين إلى أفريقيا

قال الباحث السياسي المغربي، عبد الفتاح نعوم، إن تركيا حولت بوصلتها إلى ليبيا لتستفيد من الفوضى الموجودة هناك بعد انحسار دور تنظيم داعش الإرهابي في الشام والعراق، مضيفا أن أنقرة ركزت على عقد تحالفات مع الميلشيات المسلحة بالغرب الليبي والمرتبطة تحديدا بتنظيم الإخوان لتنفيذ أهدافها بالقارة السمراء.

وأوضح نعوم في تصريحات صحفية، أن تركيا تمكنت من جعل ليبيا معبرا لانتقال عناصر الجماعات المتطرفة من الشرق الأوسط إلى القارة الأفريقية عبر التنسيق مع قيادات الميلشيات لمعرفتهم بجغرافيا المنطقة، مبينا أن ذلك مكّن الاستخبارات التركية من التواصل مع أفرع تلك التنظيمات في منطقة الساحل والصحراء وتحريض السكان المحليين هناك على الوجود الفرنسي.

ووصف نعوم التحركات التركية خلال الفترة الأخيرة بمنطقة الساحل والصحراء بـ”المريبة”.

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