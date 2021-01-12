ليبيات يطالبن مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار وبخارطة طريق

طالبت النساء العضوات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجلس الأمن الدولي، بفرض وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي وافق عليها أعضاء ملتقى الحوار.

ودعت العضوات مجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ العدالة الانتقالية، والرقابة الهادفة للسلطة التنفيذية، وإزالة جميع المرتزقة الأجانب، ودعم اللامركزية، وإعطاء الأولوية للمشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحكومة المستقبلية.

وكانت النساء المشاركات في الملتقى، طالبن في نوفمبر الماضي، بحصول المرأة على نسبة تمثيل في الحكومة الجديدة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة.

وشددن على ضرورة توفير حماية خاصة للنساء الفاعلات خاصة الناشطات والحقوقيات والسياسيات، وضمان احترام حقوق النساء المنتميات لمختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي وانخراطهن في العملية السياسية، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد النساء.

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