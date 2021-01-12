سلطات غرب ليبيا تتجاهل «كورونا» وتعيد فتح المدارس

انتظمت العملية التعليمية في غالبية مدارس غرب ليبيا، وسط ترحيب أممي، وإجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس «كوفيد – 19»، في ظل ارتفاع معدل الإصابات اليومي، وتأكيدات طبية بأن الوضع الوبائي في البلاد مستقر إلى حد كبير.

وأظهرت إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس (الثلاثاء)، أن إجمالي العدد التراكمي بلغ 106030 إصابة في عموم البلاد، بينهم 82229 متعافياً، و1622 وفاة. وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات التي تلقاها 14 مختبراً بتقنية (Real Time PCR)، جاءت أغلبها سلبية باستثناء 652 عينة إيجابية، بينها 274 في طرابلس، لتتصدر بذلك قائمة الإصابات الأعلى في البلاد.

ورحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بقرار وزارة التعليم الليبية بحكومة «الوفاق» بإعادة فتح المدارس، وقالت: «نحن سعداء لاستئناف التلاميذ والتلميذات التعلم وعودتهم إلى مدارسهم التي تلتزم بتدابير الوقاية والإجراءات الاحترازية لـ(كوفيد – 19)».

وأكد عبد القادر موسى، الممثل الخاص لـ«يونيسيف» في ليبيا، في بيان مساء أول من أمس، التزام المنظمة «بدعم الحكومة الليبية خلال هذه الأوقات الاستثنائية والصعبة، قائلا: «نحن مع عودة الطلاب إلى المدارس، ونحتاج جميعاً إلى العمل معاً لضمان أن يكون هذا الانتقال سلساً وآمناً للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور».

وأشار موسى إلى أن المنظمة عملت مع وزارة التعليم عن كثب لدعم العودة الآمنة إلى المدارس، حيث أعادت تأهيل 31 مدرسة في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية لليبيا، وتوفير بيئة تعليمية آمنه لما يقرب من 19 ألف تلميذ ولضمان إعادة فتح المدارس بشكل آمن، لافتاً إلى أنها نظمت بالتعاون مع وزارة التعليم ورشة عمل لمدة يومين بعنوان «العودة الآمنة إلى المدرسة»، وتضمنت إجراءات مكافحة العدوى والوقاية واستهدفت العاملين في مجال التعليم.

وأعادت المدارس في مدن غرب ليبيا فتح أبوابها تدريجياً منذ الثاني من يناير (كانون الثاني)؛ وقال الدكتور خليفة البكوش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا التابعة لحكومة «الوفاق» إن «الوضع الوبائي مستقر في ليبيا منذ أسابيع مما يسمح بعودة الطلاب إلى مدارسهم». لكنه أشار إلى أنه في حال تزايد الإصابات فإن الوزارة ستجد نفسها مضطرة لإغلاق المدارس. وسبق لوكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة، القول إن الدراسة «مستمرة وفق الخطة المعتمدة من الوزارة مع مراعاة الملاحظات الواردة من اللجنة العلمية».

لافتاً خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن شعار وزارة التعليم «سلامة تلاميذنا وطلابنا قبل تعليمهم»، مؤكداً أن الوزارة ستعمل في هذا الجانب، من خلال توصيات وملاحظات اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة «كورونا».

في شأن قريب، بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب أمس، المشاكل والصعوبات التي تواجه المرافق الصحية ببلدية تازربو (جنوب شرقي ليبيا) بهدف تذليل الصعوبات، وتوفير ما يلزم لسير العمل بشكل صحيح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.