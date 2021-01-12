تركيا تدرب عناصر الوفاق على تقنيات الدفاع عن القواعد العسكرية

أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، بأن خبراء من الجيش التركي يواصلون تدريب قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين تركيا والوفاق .
وقالت المصادر أن وزارة الدفاع التركية أكدت في بيان لها أن عناصر من مسلحي الوفاق تلقوا تدريبات حول تقنيات الدفاع عن القواعد العسكرية، لافتة إلى أن الدفاع التركية نشرت صور لعناصرها أثناء تدريبها لقوات الوفاق على عمليات القنص عن بعد.
وأضافت المصادر أن هذه التدريبات تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، بحسب البيان.
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