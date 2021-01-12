الشيباني: أطماع باشاغا قد تحول طرابلس إلى ميدان لتصفية الحسابات بين المليشيات

حذر المحلل السياسي عبد الله الشيباني، من ما وصفه بـ”جنون ” وزير داخلية الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا بالسلطة، مؤكدا أنه قد يحول العاصمة طرابلس إلى مسرح عمليات عسكرية، وميدانًا تصفي فيه المليشيات المسلحة الحسابات العالقة بينها.

وأوضح الشيباني، في تصريح صحفي، أن أنقرة تعلم أن باشاغا الطامح للسلطة قد يعطيها وينفذ ما تطلبه أكثر من حليفها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، الذي هدد في أكتوبر الماضي بترك مهامه، مبينا أن تركيا تنتظر انتقالًا سريعًا يضمن وجودها ويحافظ على مصالحها.

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