بالمخالفة لمخرجات برلين ومحادثات جنيف.. “الدفاع” التركية تنشر صورا خلال تدريبها لمليشيات الوفاق

نشرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عددا من الصور التي أكدت خلالها بأنها تواصل التدريب العسكري لعناصر حكومة الوفاق الليبية، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية بين أنقرة والوفاق.

يأتي ذلك بالمخالفة للقرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين ومحادثات جنيف بعدم تسليح الفرقاء الليبيين.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في منشورها أن أفراد القوات المسلحة التركية تواصل العمل على الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه تم منح «تدريب الدفاع الأساسي»إلى القوات المسلحة الليبية.

وتعتبر هذه التدريبات مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي، وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا.