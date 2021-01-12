لامورجيزي: المفوضية الأوروبية لا تخطط لوضع آلية واضحة بشأن الهجرة

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن المفوضية الأوروبية لا تخطط لوضع آلية واضحة في مواجهة الهجرة غير الشرعية .

وأوضحت لامورجيزي في جلسة استماع أمام لجنة السياسات الأوروبية، ، حول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة، أن معظم طالبي اللجوء الذين وصلوا عام 2020 الى إيطاليا كانوا من تونس، مبينة أنه قبل اتفاقية مالطا، تم إعادة توزيع 125 شخصًا على دول أوروبا، وبعد الاتفاقية، تم نقل 920 شخصًا، بزيادة بنسبة 90٪، لافتة إلى أن اتفاقية مالطا كانت فاعلة وقد توقفت بعد حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأضافت أن سلطة التقدير التي تُركت للدول الأعضاء بشأن اختيار نوع المساهمة التضامنية التي تريد تأييدها واسعة للغاية، مع خطر جعل توزيع المهاجرين أداة اختيارية بحتة .

ونوهت لامورجيزي، بأنه علاوة على ذلك، لا توجد عقوبات محددة على الدول الأعضاء التي تتهرب من التضامن، في مجال الهجرة، مبينة أن إدخال آلية التضامن يمثل تقدماً في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، لكنه بحاجة إلى تحسين. واختتمت حديثها، لافتة إلى أن التضامن بين الدول الأعضاء يجب أن يكون حقيقياً لتجنب إلقاء عبء المهاجرين الوافدين على الدول الأكثر تعرضاً لخطر الهجرة فقط .

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