«الحرس البلدي» يشن حملة موسعة لإزالة هياكل السيارات المتهالكة ببنغازي

شنت وحدة متابعة النظافة التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، حملة لإزالة هياكل السيارات المتهالكة، أمس الثلاثاء، بناء على تعليمات رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الحرس البلدي في بنغازي، فإن انطلاق الحملة كان من الساحة المقابلة لمصرف التجاري رأس اعبيده، ونقل كافة الهياكل إلى مكب النفايات العمومي فنفوذه”.

وتابع البيان:” سيتواصل هذا العمل حتى إزالة كل هذه الهياكل المتهالكة والتي تشكل مظهرا غير حضاري داخل مدينة بنغازي، وما تسببه من استغلال رصيف عام واستغلال الساحات ومساحات الخضراء”.