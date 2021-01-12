“داخلية الوفاق”.. دورة تدريبية لضم “المقاتلين”

شهد مقر المعهد العالي للضباط، لقاء -الثلاثاء- جمع مدير مديرية أمن الجفارة مع رئيس لجنة “ضم المقاتلين” العميد عبدالناصر الطيف، بحضور أعضاء اللجنة وضباط من مديرية أمن الجفارة.

وناقش المجتمعون جملةً من المواضيع المتعلقة بسير العمل داخل المعهد بعد تجهيزه وتحديد موعد البدء فى أول دورة تدريبية به، كما قام الحاضرون بجولة تفقدية على التجهيزات الأخيرة للمعهد، للوقوف على العراقيل والمشاكل لإيجاد الحلول لها ومعالجتها قبل البدء العمل بالمعهد خلال الأيام المقبلة لاستقبال أول دورة تدريبية-حسب ما أوردته المنصات الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

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