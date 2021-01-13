الشريف: اجتماع البريقة خطوة صحيحة لكنها لا تكفي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

13 January, 2021

علق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور على الشريف على اجتماع البريقة الذي ضم امس وزارتي المالية بالحكومة الليبية وحكومة الوفاق قائلا بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها ليست كافية”.

وقال الشريف في حديث خاص لبوابة افريقيا الاخبارية بأن “هذا الاجتماع انعقد بعد أكثر من ستة سنوات من الانقسام كانت آثارها سيئة على الاقتصاد الليبي والمتأثر الوحيد هو المواطن”.

وواصل الشريف قائلا ” برغم أن هذا الاجتماع يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لا تكفي، إذ لايمكن بناء سياسات اقتصادية وسياسات مالية بشكل عام يتناسق مع بقية السياسات الاقتصادية والتجارية الا في اطار وزارة واحدة للمالية، لأنه في حال الانقسام لا يمكن رسم سياسات مالية تؤدي الى استقرار اقتصادي ومعالجة المشاكل الاقتصادية والتى على رأسها التضخم وانخفاض الدخول الحقيقية للأفراد”.

وتابع الشريف قائلا ” لهذا نحن باركنا هذه الخطوة والتى نعتبرها مبدئيا مؤشر حكومة جديدة تلوح في الافق ، ولانه وبناء على هذا الاجتماع تم تقرير إجراء ميزانية موحدة وتقديمها للحكومة الجديدة في حالة بداية عملها وحتى إن تأخرت قليلا يمكن السير بهذه الميزانية من خلال ما يعرف 1على 12 حتى لاتتوقف الامور المالية للبلاد”

وعن ضرورة توحيد وزارة المالية استطرد الشريف قائلا “إن هناك العديد من المشاكل، منها مستحقات يطلبها المواطنون من الدولة الليبية فهناك علاوة الاسرة والزوجة والتى لا يمكن صرفها إلا في اطار ميزانية موحدة ، وكذلك تعديل دخول المتقاعدين بالضمان الاجتماعي والمعاشات الاساسية بسبب تدني هذه الدخول اصلا، وبعد التعديل الجديد لسعر الصرف بات أصحاب هذه الدخول تحت خط الفقر، لذا يجب الاسراع في انجاز هذه الموازنة إذ هي ليست الهدف الرئيسي يل الهدف هو السياسة المالية القادمة التي يفترض أن يكون لها آثار ايجابية في المستقبل”.