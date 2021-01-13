اجتماع موسع بين الشركة العامة للكهرباء والليبية للحديد والصلب لتذليل الصعاب بين الطرفين

عقدت الشركة العامة للكهرباء، بمقرها في مدينة طرابلس، اجتماع موسعا مع الشركة الليبية للحديد والصلب.

وبحسب منشور للشركة العامة للكهرباء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع أعضاء مجالس الإدارة للشركتين وعدد من الإدارات التنفيذية .

وتناول الاجتماع عدد من النقاط العالقة بين الطرفين، حيث تعتبر الشركة الليبية للحديد والصلب من كبار المستهلكين للتيار الكهربائي، واتفق الطرفان علي تكوين لجان رئيسية فنية ومالية والاجتماع بشكل مستمر خلال الفترة القادمة لحلحلة النقاط العالقة التي تهدف إلي استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتذليل الصعاب التي تواجه الطرفين .