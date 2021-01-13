3 سفن ترسوا على أرصفة ميناء بنغازي محملة بأطنان من البضائع المختلفة والرخام

أعلن المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، وصول سفينة نقل الحاويات (أسبرينزا) إلى أرصفة ميناء بنغازي البحري وعلى متنها عدد 218 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وبحسب بيان لميناء بنغازي البحري على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أوضح “الشهيبي” أن السفينة (إتلانتك سلڤر) رست أيضا على الأرصفة وعلى متنها عدد 127 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة (لونا أف) وعلى متنها عدد 51 حاوية بضائع عامة.

وأوضح “الشهيبي” أن السفينة (ليدى بشرى) أيضا رست على الأرصفة وعلى متنها 3112 طن من مادة الرخام .