“عمل الوفاق”.. لقاء أول مع خبراء التمريض 

احتضن مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزا ة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اللقاء الأول مع خبراء “مهنة ممرض ومساعد ممرض” للتعريف بورشة عمل التحليل المهني باستخدام ما يُعرف بـــ”منهجية الديكام” .

عُرِضَ خلال اللقاء شرحٌ تقديمي لتوضيح أهمية ورشة عمل التحليل المهني لمهنة ممرض ومساعد ممرض وقد ضم اللقاء وكيل وزارة العمل والتأهيل “خالد الشرع” ومدير عام المركز “فتحي إبراهيم” وخبراء مهنة ممرض ومساعد ممرض، “أبوبكر الدبر ” رئيس قسم التعليم الصحي بوزارة الصحة و”طارق نصير ” مدير مكتب التمريض في نقابة طرابلس و “إبراهيم سرب” مدير الشؤون الإدارية والمالية للنقابة .

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