السراج ومعيتيق يغادران روما بعد لقاء ويليامز ونورلاند

غادر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج و نائبه أحمد معيتيق العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد إجراء محادثات مكثفة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا .

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، فإن السراج مكث لمدة خمسة أيام في فندق معروف بالعاصمة الإيطالية، وكان قد وصل الخميس الماضي، مبينة أن السراج التقى خلال الزيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويغي دي مايو والمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأضافت أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عقد اجتماعات ثنائية مع دي مايو ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي وويليامز. وأوضحت الوكالة الإيطالية ، أن السراج عقد الاجتماع مع ويليامز على مستوى غير رسمي في الفندق المعروف الذي كان يقيم به السراج في منطقة بينشانو .

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